Лавров обратил внимание на дальность упавших в Польше дронов

Дальность полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обломки которых были обнаружены на территории Польши, меньше, чем расстояние от границы Российской Федерации до территории этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в ООН, трансляция которой велась МИД в Telegram-канале.

«Те беспилотники, которые якобы были обнаружены на польской территории, если это те, о которых мы думаем, то дальность полета у них меньше, чем от границы Российской Федерации до границы с Польшей», — обратил внимание Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Россия предлагала Польше провести совместную встречу на уровне Минобороны для выяснения обстоятельств инцидента, осмотра обломков и анализа дальности их действия.

В ночь с 9 на 10 сентября на территории Польши было зафиксировано падение порядка двадцати БПЛА. В связи с этим инцидентом были подняты истребители государств, входящих в состав НАТО, а также временно приостановлена работа ряда авиаузлов Польши. Премьер-министр страны Дональд Туск охарактеризовал произошедшее как «беспрецедентное» событие, возложив ответственность за провокацию на Москву.

Ранее сообщалось, что польские власти хотят разрешить сбивать дроны над Украиной.