ХАМАС не получал план Трампа по урегулированию в секторе Газа

Reuters: ХАМАС не получал предложение Трампа по урегулированию конфликта в Газе
Палестинское движение ХАМАС отрицает получение какого-либо мирного плана от президента США Дональда Трампа, касающегося урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя организации.

«Никакой план не был передан движению ХАМАС», — цитирует агентство слова представителя.

На этой неделе сообщалось, что Трамп представил лидерам арабских и мусульманских государств документ из 21 пункта, направленный на прекращение конфликта в Газе. План, по данным СМИ, предполагает полное прекращение огня, освобождение заложников, поэтапный вывод израильских войск, а также исключение ХАМАС из управления регионом после войны.

Кроме того, предусматривается создание объединенных сил безопасности, состоящих из палестинцев и военных из арабских и мусульманских стран, которые будут финансировать новое правительство в Газе.

Ранее ХАМАС подготовил письмо Трампу с просьбой по поводу перемирия в Газе.

Война в Газе
