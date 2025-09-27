На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа причина увольнения главы компании «Укрэнерго»

«Общественное. Новости»: главу «Укрэнерго» уволили по причине утраты доверия
Valentyn Ogirenko/Reuters

Возглавлявший компанию «Укрэнерго» Виталий Зайченко был отстранен от должности накануне начала отопительного сезона из-за утраты доверия со стороны наблюдательного совета предприятия. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

В заявлении наблюдательного совета, которое цитирует издание, говорится о необходимости «усиления руководства компании перед началом отопительного сезона, защиты критической инфраструктуры, а также поддержания независимости и профессионализма «Укрэнерго».

Согласно информации издания, увольнение также связано с внутренними разногласиями, продолжавшимися в компании несколько месяцев.

26 сентября наблюдательный совет «Укрэнерго» уволил Зайченко всего через три месяца после его назначения. Он был назначен руководителем «Укрэнерго» в июне 2025 года. Ему предшествовал Алексей Брехт, который исполнял обязанности председателя правления с 5 сентября прошлого года после увольнения Владимира Кудрицкого. Известно, что в отношении Кудрицкого ведется расследование по обвинению в легализации преступных доходов, злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. В настоящее время он находится за границей.

Ранее сообщалось, что Украина должна потратить миллиард долларов, чтобы не замерзнуть зимой.

Новости Украины
