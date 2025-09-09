На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польский президент назвал преждевременными разговоры о вступлении Украины в ЕС

Навроцкий заявил, что разговоры о вступлении Украины в ЕС преждевременны
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал преждевременными разговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом он заявил в интервью литовскому радио LRT.

«Что касается Европейского Союза, мы знаем, что процессы вступления наших стран длились долгие годы и требовали учета множества факторов, включая влияние на экономику и бизнес-сектор. Конечно, я считаю, что Украина в будущем должна стать частью цивилизации, если использовать эпитеты – латинской или западной цивилизации. Но, на мой взгляд, сегодняшняя дискуссия о членстве Украины в Европейском Союзе преждевременна. И, как я говорил, я как президент Польши не участвую в таких дискуссиях, а больше сосредоточен на том, что поляки делают с 2022 года», — сказал он.

Навроцкий также выразил мнение, что страна, находящаяся в состоянии военного конфликта, не может вступить в НАТО, потому что это означало бы, что остальным членам альянса придется вступить в боевые действия. Поэтому дискуссию о вступлении Украины в блок следует отложить, пока это просто невозможно, добавил польский президент.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз будет «очень долгим».

Ранее Зеленский назвал членство в ЕС одной из гарантий безопасности для Украины.

