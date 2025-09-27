На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Парламентарии примут решение об участии РФ в БДИПЧ ОБСЕ

Сенатор Косачев: парламентарии обсудят целесообразность участия РФ в БДИПЧ ОБСЕ
Парламентарии обсудят целесообразность участия России в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Константин Косачев.

«Не сомневаюсь, примем решение, которое более не позволит втягивать нас в этот позор», — написал он.

БДИПЧ ОБСЕ не допустило ни одного наблюдателя из России на выборы в Молдавию. В связи с этим президент РФ Владимир Путин обещал обсудить с МИД и парламентом целесообразность участия страны в деятельности БДИПЧ ОБСЕ.

В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. На фоне предвыборной кампании в республике усилилась антироссийская риторика.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах.

Ранее в МИД РФ высказались об отказе Молдавии аккредитовать на выборы наблюдателей из России.

