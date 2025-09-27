Трамп выступил против предоставления гражданства США по праву рождения

Трамп призвал Верховный суд принять решение о праве на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа главы государства, направленного на прекращение практики предоставления гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на копию апелляции, которая еще не зарегистрирована в суде.

Генеральный солиситор Дин Джон Сауэр отметил в апеляции, что решения нижестоящего суда аннулировали политику, имеющую первостепенное значение для президента США и его администрации.

По его мнению, решения нижестоящего суда предоставляют привилегию гражданства Соединенных Штатов сотням тысяч людей, «у которых нет на него права».

В феврале этого года суд в американском штате Мэриленде бессрочно заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение американского гражданства по праву рождения. Окружной судья Дебра Бордман заявила, что указ президента противоречит формулировкам 14-й поправки к конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом.

Ранее мэр Лондона назвал Трампа «расистом, сексистом и исламофобом».