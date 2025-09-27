На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе указали на новую роль Трампа

Politico: Трамп стал новым «президентом Европы»
Jeenah Moon/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп стал новым «настоящим президентом Европы», пишет газета Politico.

«Никогда с момента создания ЕС президент США не оказывал такого прямого влияния на европейские дела. И никогда еще лидеры ЕС не проявляли такой готовности — даже отчаянной — рассматривать президента США как авторитетную фигуру», — говорится в публикации.

Трамп также заявлял, что европейские лидеры не раз называли его «президентом Европы», они фактически предложили ему место «во главе своего стола». В частности, генсек НАТО Марк Рютте называл Трампа «папой», а глава Еврокомиссии Урслуа фондер Ляйен заключила с ним «однобокую сделку, напоминающую капитуляцию» перед Соединенными Штатами.

Накануне газета Pais со ссылкой на источник в Берлине писала, что в Европейском союзе назвали ошибочным утверждение президента США Дональда Трампа, что Украина может с помощью интеграционного объединения вернуть свои старые границы.

Еще один собеседник издания выразил мнение, что Европа осталась наедине с украинским кризисом.

Ранее в США объяснили изменение позиции Трампа по Украине.

