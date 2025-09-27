На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова сравнила ЕС с «фашиствующим чудовищем»

Захарова: ЕС превращается в «фашиствующее чудовище»
true
true
true
close
Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею запрета Брюсселя на туристические услуги в РФ в своем Telegram-канале, заявила, что ЕС превращается в «фашистское чудовище».

По ее словам, от подобного решения пострадают сами европейцы, «которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги».

«Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», — пояснила представитель МИД РФ.

Однако она добавила, что Россию такими решениями не напугаешь.

25 сентября портал EUObserver со ссылкой на дипломатические источники писал, что российские туристы сохранят возможность посещения стран Евросоюза, несмотря на планируемые Брюсселем ограничения в туристической сфере.

Новые санкционные меры будут направлены не на граждан РФ, а на европейцев, планирующих поездки в Россию.

Согласно информации издания, ограничения призваны сократить финансовые поступления России от туристических услуг и уменьшить поток путешественников в РФ.

Ранее стало известно, что ЕС намерен ограничить деятельность особых экономических зон в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами