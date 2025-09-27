Захарова сравнила ЕС с «фашиствующим чудовищем»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя идею запрета Брюсселя на туристические услуги в РФ в своем Telegram-канале, заявила, что ЕС превращается в «фашистское чудовище».

По ее словам, от подобного решения пострадают сами европейцы, «которые захотят посетить Россию, потратив у нас свои деньги».

«Евросоюз превращается в настоящее фашиствующее чудовище. Если точнее, то в монстра его превращают находящиеся у власти ультралибералы», — пояснила представитель МИД РФ.

Однако она добавила, что Россию такими решениями не напугаешь.

25 сентября портал EUObserver со ссылкой на дипломатические источники писал, что российские туристы сохранят возможность посещения стран Евросоюза, несмотря на планируемые Брюсселем ограничения в туристической сфере.

Новые санкционные меры будут направлены не на граждан РФ, а на европейцев, планирующих поездки в Россию.

Согласно информации издания, ограничения призваны сократить финансовые поступления России от туристических услуг и уменьшить поток путешественников в РФ.

Ранее стало известно, что ЕС намерен ограничить деятельность особых экономических зон в России.