ЕС не закроет въезд россиянам. Для туристов придумали другие санкции

EUObserver: ЕС не будет вводить ограничения против туристов из РФ

Российские туристы сохранят возможность посещения стран Евросоюза, несмотря на готовящиеся ограничения, сообщает EUObserver. Новые санкции будут направлены против европейцев, планирующих поездки в Россию. При этом Еврокомиссия планирует до конца года опубликовать «стратегию» по российским туристам. Ранее ряд стран Восточной Европы предлагал полный запрет на въезд для россиян, однако меру в итоге не согласовали.

Российские туристы сохранят возможность посещения стран Евросоюза, несмотря на планируемые Брюсселем ограничения в туристической сфере, сообщает портал EUObserver со ссылкой на дипломатические источники.

Новые санкционные меры будут направлены не на граждан РФ, а на европейцев, планирующих поездки в Россию.

Согласно информации издания, ограничения призваны сократить финансовые поступления России от туристических услуг и уменьшить поток путешественников в РФ.

«Запрещается предоставлять услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в России», — говорится в проекте предложения, с которым ознакомился EUobserver.

В то же время Еврокомиссия планирует до конца этого года опубликовать новую «стратегию» в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС.

Однако, по словам одного из дипломатов ЕС, это будет, скорее всего, «более мягкий, не имеющий обязательной силы документ» по сравнению с пакетами санкций ЕС.

EUObserver утверждает, что в 2024 году страны ЕС посетили около 541 тыс. российских граждан, что на 4,6% превышает показатели 2023 года (517 тыс.).

В то же время еще один дипломатический источник издания заявил, что даже проект ограничения посещения европейцами России может потерпеть неудачу «из-за противников [культурных запретов] и тех, кто считает его слишком слабой мерой».

Какая альтернатива?

Бывший чиновник НАТО Джейми Ши заявил, что одним из вариантов ограничений является введение туристического налога для россиян.

«Олигархи и богатые россияне, как правило, берут более длительный отпуск и дольше остаются в ЕС, поэтому налог мог бы быть прогрессивным, скажем, 500 евро за двухнедельное пребывание будет увеличиваться до нескольких тысяч за пребывание дольше одного месяца», — предложил он. По его мнению, вырученные средства можно было бы передать Киеву.

Ши утверждает, что россияне в возрасте до 21 года и студенты не должны подпадать под действие закона, поскольку они являются наиболее подверженной влиянию ценностей ЕС демографической группой.

Запрет на въезд не прошел

15 сентября портал Euractiv со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что ряд стран ЕС предложил полностью запретить въезд для российских туристов в рамках готовящегося 19-го пакета санкций.

По данным портала, в проекте рассматривалось предложение по унификации визовой политики для граждан РФ на всем пространстве Евросоюза.

Отдельным пунктом санкционного пакета предлагалось ограничение свободы передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. Эта инициатива, предложенная Чехией, предусматривает привязку дипломатических сотрудников к территории страны их аккредитации.

Однако 16 сентября портал Pronews сообщил, что Греция отказалась принимать условия нового пакета санкций и вводить ограничения для выдачи виз российским туристам.

К Афинам присоединились Венгрия, Италия, Испания и Франция — они выступили против такой инициативы, ссылаясь на возможные негативные последствия для туризма и экономики. И хотя официально данные портала не подтвердились, 19 сентября в представленном главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 19-го пакета санкций не содержалось пункта об ужесточении выдачи шенгенских виз россиянам.

Санкционные ограничения

Ряд государств Евросоюза после начала спецоперации на Украине в 2022 году ввели ограничения на выдачу туристических виз гражданам России. К ним относятся Бельгия, Дания, страны Балтии, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша и Чехия. При этом Австрия, Германия, Венгрия, Италия, Франция, Испания, Греция и Швейцария продолжают рассматривать заявления российских туристов.

В 2024 году лидерами по количеству выданных россиянам шенгенских виз стали Италия (152 тыс.), Франция (123 тыс.) и Испания (111 тыс.). Общее количество одобренных заявок превысило 500 тыс.

В 2022 году ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией, что привело к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро и продлению сроков рассмотрения заявлений. В 2024 году стандартный шенгенский сбор для российских заявителей составляет 90 евро, а максимальный период ожидания решения может достигать 45 дней.