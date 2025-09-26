Посольство РФ в Лондоне предупредило об ответе на хищение российских активов

Посольство РФ заявило, что Россия даст ответ при хищении активов сограждан

Российская сторона прибегнет к ответным мерам в случае хищения суверенных активов сограждан, предупредили в посольстве РФ в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломаты подчеркнули, что внимательно следят за развитием планов стран ЕС по экспроприации российских активов.

«В полном соответствии с принципом взаимности в международных отношениях Россия сохраняет за собой право на принятие ответных мер <...> Никакие операции с активами России без согласия собственника осуществляться не могут», — говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве добавили, что предложения использовать российские активы для финансирования Украины лишь способствуют продолжению конфликта.

Накануне заместитель официального представителя кабмина ФРГ Себастиан Хилле говорил, что вынесение решения по поводу замороженных активов России ожидается на регулярном заседании Европейского совета, которое состоится 23-24 октября.

По его словам, предложение канцлера Германии Фридриха Мерца по использованию замороженных активов, которые принадлежат России, для предоставления кредита Украине вынесено на повестку обсуждения.

Ранее в Бельгии рассказали о будущем замороженных активов России.