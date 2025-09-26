На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тегеран призывает СБ ООН проголосовать за отсрочку введения санкций против Ирана

Глава МИД Ирана призвал СБ ООН проголосовать за отсрочку санкций против Ирана
Sha Dati/Global Look Press

В преддверии голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции об отсрочке санкций против Ирана глава МИД страны Аббас Аракчи обратился с призывом поддержать данную инициативу. Данное заявление он сделал в соцсети Х.

«Иран призывает членов Совбеза действовать ответственно и встать на верную сторону, поддержав дипломатию, правосудие и международное право», — написал дипломат.

По мнению главы иранского МИД, предстоящее голосование предоставляет Совбезу возможность отвергнуть конфронтацию и сделать выбор в пользу сотрудничества.

Ожидается, что в пятницу, 26 сентября, состоится голосование в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, предложенному Россией и Китаем, который предусматривает техническую отсрочку восстановления санкций против Тегерана на период в шесть месяцев.

19 сентября Совет Безопасности ООН не принял резолюцию, направленную на продолжение отмены санкций, действующих в отношении Ирана. Против этой инициативы проголосовали делегаты из Соединенных Штатов , Франции, Соединенного Королевства, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.

Ранее МИД РФ призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.

