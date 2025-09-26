На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что Трамп не хочет поставлять ракеты Tomahawk для Украины

Axios: Трамп отказывался поставлять ракеты Tomahawk НАТО для передачи Киеву
Президент США Дональд Трамп в свое время отказался поставлять крылатые ракеты Tomahawk для их последующей передачи Украине. Об этом сообщает портал Axios.

В материале говорится, что, согласно источнику, это была единственная оружейная система в списке, которую глава Белого дома отказался продавать странам Европы в интересах Украины. В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский на состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встрече с американским лидером попросил Вашингтон предоставить Киеву ракеты Tomahawk.

Украинский лидер косвенно подтвердил эту информацию в интервью Axios. Он сказал, что просил у президента Соединенных Штатов ранее не поставлявшийся Киеву вид вооружений, но не стал уточнять, о чем именно идет речь. Зеленский утверждал, что Трамп ему ответил на это: «Мы будем работать над этим».

23 сентября в ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп отметил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Ранее постпред США при ООН заявил, что Трамп «не шутит» с Россией.

