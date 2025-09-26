На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
По делу убийства главы общины Паракар есть задержанный

МВД Армении: по делу убийства Григоряна есть задержанный
mikayelbad/Telegram

Сотрудники полиции Армении задержали подозреваемого в рамках расследования убийства главы общины Паракар Валоди Григоряна. Об этом местному порталу 24News заявил заместитель главы полиции Вардан Варданян.

«Совершенное преступление является результатом межличностных отношений, в нем нет ничего политического», — сказал он.

Замглавы полиции Армении добавил, что это убийство политика связано с другим убийством, произошедшим в феврале 2025 года в той же общине.

Как сообщила пресс-служба МВД Армении, Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии «Гражданский договор», был застрелен ночью 23 сентября. Кроме того, был убит друг политика — сотрудник полиции. Еще один человек получил ранения.

Премьер-министр страны Никол Пашинян осудил убийство и подчеркнул, что расследование должно быть доведено до конца, а преступление раскрыто.

Ранее сообщалось, что в Армении изучают связь убийства главы общины Паракар с другим делом.

