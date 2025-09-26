На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украину обвинили в попытках переложить бремя расходов за боевые действия на ЕС

Захарова: Украина стремится переложить на Европу бремя расходов за конфликт
true
true
true
close
Virginia Mayo/AP

Киев стремится переложить бремя расходов «войны до последнего украинца» на европейские государства. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что украинская элита привыкла к иждивенчеству и погрязла в коррупции. Более того, она продолжает цинично игнорировать социальные и экономические проблемы в странах, которые оказывают Киеву поддержку.

«Киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов «войны до последнего украинца» на европейских союзников», — подчеркнула Захарова.

26 сентября председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что глава государства Владимир Зеленский тянет Европейский союз (ЕС) и Великобританию на дно, продолжая выпрашивать на оружие деньги, которых ни у кого нет. По его словам, украинский лидер после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «разогнался на большую войну». Однако ни у Киева, ни у его европейских партнеров нет средств на ведение такого вооруженного конфликта.

Ранее на Украине рассказали, сколько стране потребуется денег в случае продолжения боевых действий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами