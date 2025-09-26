Киев стремится переложить бремя расходов «войны до последнего украинца» на европейские государства. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что украинская элита привыкла к иждивенчеству и погрязла в коррупции. Более того, она продолжает цинично игнорировать социальные и экономические проблемы в странах, которые оказывают Киеву поддержку.

«Киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов «войны до последнего украинца» на европейских союзников», — подчеркнула Захарова.

26 сентября председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что глава государства Владимир Зеленский тянет Европейский союз (ЕС) и Великобританию на дно, продолжая выпрашивать на оружие деньги, которых ни у кого нет. По его словам, украинский лидер после переговоров с президентом США Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН «разогнался на большую войну». Однако ни у Киева, ни у его европейских партнеров нет средств на ведение такого вооруженного конфликта.

Ранее на Украине рассказали, сколько стране потребуется денег в случае продолжения боевых действий.