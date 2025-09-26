На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД России заявили, что Киев игнорирует усилия третьих стран по урегулированию

Захарова: Киев игнорирует усилия третьих стран по преодолению кризиса на Украине
Максим Блинов/РИА Новости

Украина игнорирует мирные инициативы третьих стран, направленных на урегулирование кризиса. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Захарова напомнила, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), атакованный на днях ВСУ, играет ключевую роль в мировой энергетической безопасности и экономических интересах стран-участниц.

«Совершив теракт в отношении КТК, киевский режим фактически игнорирует усилия третьих стран... и демонстрирует пренебрежительное отношение к лидерам государств, лично вовлеченным в настройку мирного диалога», – подчеркнула она.

Захарова заострила внимание на том, что атака на КТК является предупреждением для руководства Евросоюза. Она подчеркнула, что ЕС не стоит удивляться, если Киев продолжит совершенствовать свои террористические навыки, перенося их на европейские аэродромы, нефтехранилища и газопроводы.

Заявление дипломата последовало за атакой ВСУ 24 сентября на Новороссийск с использованием западных безэкипажных катеров и FPV-дронов. В результате атаки 11 человек получили ранения, двоих спасти не удалось. Повреждены жилые дома, гостиница, офис КТК и автомобили.

Ранее генерал раскрыл возможный ответ России на атаку в Новороссийске.

