В МИД РФ высказались о повреждении офиса КТК на Кубани при атаке дронов

Захарова назвала сигналом для ЕС удар украинских войск по офису КТК на Кубани

Атака украинских сил на офис Каспийского Трубопроводного Консорциума в Новороссийске стала важным сигналом для Европейского союза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Этот факт единогласно признают все акционеры консорциума, а также руководство его стран — участниц.

Захарова обратила внимание, что в самом КТК сообщили, что консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса сразу нескольких государств. Среди них — РФ, США, Казахстан и ряд стран Западной Европы.

Как сказала представитель российского МИД, удар по офису КТК свидетельствует о том, что Украина игнорирует усилия третьих стран по урегулированию конфликта. Своими действиями Киев демонстрирует пренебрежительное отношение к властям государств, непосредственно вовлеченных «в настройку мирного диалога».

«Еще раз подчеркнем, что удар по КТК — это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — добавила Захарова.

24 сентября украинские дроны атаковали центральную часть Новороссийска, расположенного в Краснодарском крае. В результате пострадали несколько человек, двоих из них спасти не удалось. Кроме того, повреждения получили семь зданий — пять жилых домов, гостиница и офис КТК. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Новороссийска посетил в больнице пострадавших при атаке беспилотников на город.