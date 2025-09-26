На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ высказались о повреждении офиса КТК на Кубани при атаке дронов

Захарова назвала сигналом для ЕС удар украинских войск по офису КТК на Кубани
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Атака украинских сил на офис Каспийского Трубопроводного Консорциума в Новороссийске стала важным сигналом для Европейского союза. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

По словам дипломата, КТК играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности. Этот факт единогласно признают все акционеры консорциума, а также руководство его стран — участниц.

Захарова обратила внимание, что в самом КТК сообщили, что консорциум объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса сразу нескольких государств. Среди них — РФ, США, Казахстан и ряд стран Западной Европы.

Как сказала представитель российского МИД, удар по офису КТК свидетельствует о том, что Украина игнорирует усилия третьих стран по урегулированию конфликта. Своими действиями Киев демонстрирует пренебрежительное отношение к властям государств, непосредственно вовлеченных «в настройку мирного диалога».

«Еще раз подчеркнем, что удар по КТК — это сигнал руководству Евросоюза, которое не должно далее удивляться, когда киевский режим будет оттачивать террористические навыки все больше и больше по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам», — добавила Захарова.

24 сентября украинские дроны атаковали центральную часть Новороссийска, расположенного в Краснодарском крае. В результате пострадали несколько человек, двоих из них спасти не удалось. Кроме того, повреждения получили семь зданий — пять жилых домов, гостиница и офис КТК. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэр Новороссийска посетил в больнице пострадавших при атаке беспилотников на город.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами