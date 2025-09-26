Россия ввела ответные ограничения в отношении Великобритании

Министерство иностранных дел России сообщило о расширении «стоп-листа» и добавлении в него новой группы британских политиков и экспертов. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«В ответ на сохраняющийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский «стоп-лист» дополнительной группы представителей политического истеблишмента и «экспертного» сообщества Великобритании», — говорится в заявлении.

26 сентября Россия также ввела санкции против замминистра финансов Великобритании Эммы Элизабет Рейнолдс.

12 сентября Великобритания расширила санкционный пакет против России. Ограничения затронули фирмы, базирующиеся в Гонконге, Таиланде, Индии и Турции, а именно: Jin Tang Technology, Shenzhen Blue Hat International, Scorpion's Holding Group (Китай), Phaeton Group, Soguzo, Tecgr (Таиланд), Hayers Infotech (Индия) и Mastel Makina (Турция).

Ранее Британия сняла санкции с дочери российского миллиардера.