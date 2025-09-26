Токаев снял с поста посла Казахстана в США

Токаев освободил от должности посла Казахстана в США Ашикбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в США Ержана Ашикбаева. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает РИА Новости.

«Ашикбаев Ержан Нигматуллаулы освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки», — отметили в пресс-службе.

С 2013 по 2021 Ашикбаев был заместителем министра иностранных дел Казахстана. В 2012 году он занимал должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра страны, а также исполнял обязанности официального представителя правительства. С 2012 по 2013 год Ашикбаев возглавлял центр внешней политики администрации президента страны.

Кроме того, 26 сентября Токаев назначил нового главу МИД Казахстана. Новым министром иностранных дел Казахстана стал бывший посол страны в России Ермек Кошербаев.

В 2020–2023 годы Кошербаев был послом Республики Казахстан в Российской Федерации. С 6 июня 2023 по 14 февраля 2025 года — губернатором Восточно-Казахстанской области. Затем Токаев назначил его заместителем премьер-министра республики.

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.