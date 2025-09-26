Политолог призвал не реагировать на угрозы Польши сбивать российские самолеты

России не стоит реагировать на угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, поскольку это выходит за рамки дипломатической этики. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

«Поскольку ответить в такой риторике, которой достойна эта речь, которой она заслуживает, невозможно, оставаясь в рамках вежливости и дипломатической этики, надо просто выслушивать такого рода ораторов молча. И после этого благодарить их коротко за то, что они высказались, и никак не комментировать.

Он добавил, что реального политического содержания в высказываниях польских политиков нет.

22 сентября Сикорский в ООН обратился к России с предупреждением после инцидента с БПЛА. По его словам, «если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в пространство Польши, будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских БПЛА, найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

