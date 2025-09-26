На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог призвал не реагировать на угрозы Польши сбивать российские самолеты

Политолог Станкевич: не стоит реагировать на угрозы Польши сбивать самолеты РФ
Maxim Shemetov/Reuters

России не стоит реагировать на угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского сбивать российские самолеты, поскольку это выходит за рамки дипломатической этики. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич.

«Поскольку ответить в такой риторике, которой достойна эта речь, которой она заслуживает, невозможно, оставаясь в рамках вежливости и дипломатической этики, надо просто выслушивать такого рода ораторов молча. И после этого благодарить их коротко за то, что они высказались, и никак не комментировать.

Он добавил, что реального политического содержания в высказываниях польских политиков нет.

22 сентября Сикорский в ООН обратился к России с предупреждением после инцидента с БПЛА. По его словам, «если еще одна ракета или самолет без разрешения, намеренно или случайно, вторгнется в пространство Польши, будет сбита, а обломки упадут на территорию НАТО».

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию некоторых аэропортов, в том числе варшавского. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры якобы российских БПЛА, найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Ранее российский посол назвал условие начала войны между НАТО и РФ.

