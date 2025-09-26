На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: жесткая реакция на обвинения Зеленского говорит о субъектности Грузии

Политолог Атаев: Грузия становится субъектной, самостоятельной страной
РИА Новости

Политолог Артур Атаев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал обвинения украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Грузии в том, что та «зависит» от России, а также оценил жесткую реакцию Тбилиси на его заявления.

По мнению эксперта, нелицеприятные высказывания о Зеленском — это свидетельство того, что Грузия становится субъектной, самостоятельной страной. Западу же это не нравится, поскольку для него привычнее, когда Тбилиси является рупором русофобии, считает Атаев.

«Можно вспомнить закон об иноагентах, который, несмотря на митинги и недовольство Евросоюза и США, был принят. Это как раз таки стало для западных партнеров доказательством отката Грузии от «демократических стандартов». Для грузинских властей — инструментом внутреннего контроля», — отметил в свою очередь медиатехнолог, политтехнолог Рамиль Харисов.

24 сентября Зеленский подверг критике официальный Тбилиси, обвинив его «в зависимости» от России. По его словам, права человека и европейский характер государственного устройства в этой республике «только сжимаются».

В ответ глава грузинского парламентского большинства Ираклий Кирцхалия назвал Зеленского «марионеткой» и посоветовал ему «промыть рот», прежде чем говорить о Грузии. Он также подчеркнул, что обвиняя грузинские власти в нарушении прав человека, Зеленский прежде всего оскорбляет украинский народ, который открыто похищают на улицах и насильно отправляют на передовую.

Ранее мэр Тбилиси заявил, что Зеленскому придется ответить за свои поступки.

