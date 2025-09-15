В Кремле прокомментировали единый день голосования

Песков: выборы в единый день голосования прошли успешно

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что выборы в единый день голосования прошли успешно.

«Мы ориентируемся на заявления правоохранительных органов, центральной избирательной комиссии (ЦИК). Судя по этим заявлениям, существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано», — поделился Песков.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии, подводя итоги единого дня голосования, заявила, что на сайт ЦИК со старта выборов было совершено свыше 500 тысяч хакерских атак.

Памфилова добавила, что ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись 700 кибератакам. По словам главы ЦИК, это больше, чем было зафиксировано на выборах президента в 2024 году.

Также глава ЦИК сообщила, что на прошедших выборах губернаторов в 20 регионах Российской Федерации победу одержали все действующие главы.

Ранее в «Единой России» положительно оценили итоги сентябрьских выборов.