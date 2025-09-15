На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали единый день голосования

Песков: выборы в единый день голосования прошли успешно
true
true
true
close
Ирина Семенова/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что выборы в единый день голосования прошли успешно.

«Мы ориентируемся на заявления правоохранительных органов, центральной избирательной комиссии (ЦИК). Судя по этим заявлениям, существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано», — поделился Песков.

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в ходе брифинга в информационном центре комиссии, подводя итоги единого дня голосования, заявила, что на сайт ЦИК со старта выборов было совершено свыше 500 тысяч хакерских атак.

Памфилова добавила, что ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглись 700 кибератакам. По словам главы ЦИК, это больше, чем было зафиксировано на выборах президента в 2024 году.

Также глава ЦИК сообщила, что на прошедших выборах губернаторов в 20 регионах Российской Федерации победу одержали все действующие главы.

Ранее в «Единой России» положительно оценили итоги сентябрьских выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами