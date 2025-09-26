Трампа призвали придумать план на случай падения Киева

Президенту США Дональду Трампу нужно придумать план на случай падения Киева. Об этом в эфире YouTube-канала блогера Эндрю Наполитано заявил американский профессор Джон Миршаймер.

«Итак, какой у него (у президента США Дональда Трампа. — «Газета.Ru».) есть выбор? Ответ таков: уйти и убедиться, что, когда Киев падет, тебя никто не будет обвинять в этом», — подчеркнул он.

Для ВСУ, по оценке американского профессора, ситуация на поле боя является безнадежной.

До этого, как писала газета The Washington Post, в НАТО признают, что Россию, несмотря на многомиллиардную помощь Украине, невозможно остановить.

Источники издания отметили, что сегодня Россия взяла инициативу на фронте. По их словам, слова президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть утраченные территории не соответствуют действительности.

Ранее в США признали свое «катастрофическое поражение» на Украине.