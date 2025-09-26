На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп объявил о введении 100%-ных пошлин на импорт фармацевтической продукции

Трамп объявил о введении новых пошлин на грузовики, мебель и фарму
Leah Millis/Reuters

Президент Дональд Трамп объявил о введении новых отраслевых пошлин на тяжелые грузовики, а также кухонные шкафы, тумбы для ванных комнат и мягкую мебель. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

С 1 октября вступят в силу 25%-ные пошлины на тяжелые грузовики, 30%-ные пошлины на мягкую мебель и 50%-ные импортные пошлины на кухонные шкафы и туалетные столики.

Он объяснил это решение защитой американских производителей «от недобросовестной внешней конкуренции».

Как отмечает агентство, объявления президента США о тарифах, сделанные в четверг вечером, включая 100%-ный тариф на фирменные или запатентованные фармацевтические препараты, последовали за серией расследований министерства торговли в отношении импорта. Отраслевые пошлины, как правило, будут вводиться в дополнение к так называемым взаимным пошлинам Трампа, действующим на уровне отдельных стран.

Белый дом и Минторг США пока не обнародовали подробности планов или то, как они будут реализованы.

На этой неделе Трамп, выступая на заседании Генассамблеи ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести против России «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Ранее в Кремле предупредили об отложенном эффекте пошлин Трампа.

