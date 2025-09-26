На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли трехэтапный план по противодействию России

WP: нужна скоординированная кампания Запада против России
Станислав Красильников/РИА Новости

США и Европе нужна скоординированная кампания против России, которая состояла бы из трех главных пунктов. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Сейчас необходима скоординированная кампания, которая продемонстрирует, что у Путина нет пути к победе. Шагом 1 должна стать стратегия по вытеснению российской нефти и природного газа с мирового рынка», — говорится в сообщении издания.

Вторым шагом, пишет WP, должна стать «решительная реакция» Североатлантического альянса на любые дальнейшие якобы нарушения Россией воздушного пространства НАТО.

Наконец, Западу нужно «продать Украине оружие, необходимое для того, чтобы российские войска перешли в оборону», отмечает газета.

Европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности ликвидировать российские самолеты, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО, сообщает Bloomberg. Ранее о праве альянса сбивать истребители и дроны РФ говорил Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте.

При этом CNN утверждает, что единства по этому вопросу на Западе пока нет. В Кремле обвинения в нарушении границ других стран назвали бездоказательными, а российский посол во Франции подчеркнул: если НАТО атакует российские самолеты, «будет война».

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп ответил на вопрос, поддержит ли союзников по НАТО по сбитию российских самолетов.

Переговоры о мире на Украине
