Харрис сделала неожиданное признание о Зеленском

Харрис заявила, что убедила Зеленского в неизбежности конфликта с РФ перед СВО

Занимавшая пост вице-президента США в администрации Джо Байдена Камала Харрис в своей книге мемуаров «107 дней» заявила, что она убедила украинского президента Владимира Зеленского в неизбежности конфликта с РФ незадолго до начала СВО.

По ее словам, в феврале 2022 года разведывательные данные Украины указывали на то, что Россия не перейдет в наступление. Тем не менее Байден поручил ей убедить Зеленского на встрече в Мюнхене в том, что конфликт скоро произойдет.

«Зеленский по-прежнему считал, что [президент России Владимир] Путин просто блефует... Моей задачей было заставить его осознать суровую реальность», — рассказала она.

По словам Харрис, она встречалась с Зеленским семь раз, и последняя встреча произошла в конце сентября 2024 года. Свои отношения с украинским лидером она описала словами «доверительная дружба».

В своих мемуарах Харрис выступила с критикой администрации Байдена, заявив, что ее задачи на посту были заведомо трудноисполнимыми, при этом Белый дом не заступался за нее, когда она сталкивалась с нападками.

