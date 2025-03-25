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Трамп рассекретил расследование ФБР о якобы его связях с Россией

Трамп снял гриф секретности с расследования ФБР о якобы его связях с РФ
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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, рассекречивающий материалы расследования ФБР о якобы его связях с Россией во время первой предвыборной кампании. Об этом этом пишет РИА Новости со ссылкой на трансляцию встречи американского лидера с новыми послами США.

«Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено», — сказал Трамп, подписывая документ.

При этом сотрудник администрации отметил, что некоторые данные все же останутся засекреченными.

Имеется в виду расследование Crossfire Hurricane, которое ФБР вело в 2016-2017 годах.

Скандал вокруг возможных связей Трампа с Россией разгорелся после того, как американское издание BuzzFeed в 2017 году опубликовало так называемое «досье Стила» (оно же «досье Трампа»). В досье говорилось, что команда республиканца якобы заручилась тайной поддержкой России во время избирательной кампании 2016 года. Утверждалось, что в рамках этого сговора российские представители стремились опорочить публичный образ кандидатки от демократов Хиллари Клинтон, Россия делилась негативной информацией о Клинтон с соратниками Трампа.

19 марта Национальный архив США опубликовал рассекреченные документы, касающиеся покушений на президента Джона Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди и борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга.

Ранее ФБР вернуло Трампу изъятые у него в 2022 году секретные документы.

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