Турция и США решили углубить сотрудничество в области мирного атома

Вашингтон и Анкара подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Reuters

Вашингтон и Анкара подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар на своей странице в соцсети X.

«После встречи президентов в их присутствии мы с госсекретарем США Марко Рубио подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области мирного атома», — поделился он.

По его словам, стороны дали старт новому этапу, который позволит еще больше углубить давнее и многогранное партнерство между Турцией и США в данной сфере.

Байрактар выразил надежду, что работа, проводимая в рамках этого соглашения, будет взаимовыгодной для обеих стран в предстоящий период.

25 сентября в Белом доме состоялась встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. Американский лидер заявил о своей готовности «немедленно» отменить санкции против Анкары. По словам президента США, это может произойти очень скоро, если переговоры с его турецким коллегой пройдут успешно.

Ранее Трамп потребовал от Турции прекратить закупки российской нефти.

