Психолог объяснила, зачем Трамп убрал портрет Байдена из Белого дома

Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life объяснила, зачем президент США Дональд Трамп убрал из Белого дома портрет своего предшественника Джо Байдена. В первую очередь, по ее мнению, нынешний глава Белого дома противопоставляет себя бывшему лидеру Соединенных Штатов.

«Если бы он себя постоянно с ним не сравнивал, то и не было бы этой фотографии. И самомотивация, конечно. Трампу очень нравится, проходя мимо ряда этих фотографий, понимать, что он в ряду всех этих прекрасных, умных президентов, а тот, кто был до него, провальный президент», — сказала специалист.

Она добавила, что несмотря на то, что Трамп — личность сложная и успешная, у него есть примитивные удовольствия, например, возвеличиваться за счет других.

Накануне стало известно, что Трамп заменил портрет Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме на фото устройства, которое автоматически ставит подпись бывшего президента. Кадры с изменениями опубликовала помощница действующего американского лидера Марго Мартин в соцсети Х.

Трамп часто выступает с критикой в адрес Байдена, называя его худшим президентом США в истории.

Ранее фонд Трампа начал продажу футболок с надписью «папочка».