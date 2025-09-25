На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, зачем Трамп убрал портрет Байдена из Белого дома

Психолог Абравитова: Трамп избавился от портрета Байдена ради самомотивации
true
true
true
close
Andrew Harnik/AP

Психолог Марианна Абравитова в беседе с Life объяснила, зачем президент США Дональд Трамп убрал из Белого дома портрет своего предшественника Джо Байдена. В первую очередь, по ее мнению, нынешний глава Белого дома противопоставляет себя бывшему лидеру Соединенных Штатов.

«Если бы он себя постоянно с ним не сравнивал, то и не было бы этой фотографии. И самомотивация, конечно. Трампу очень нравится, проходя мимо ряда этих фотографий, понимать, что он в ряду всех этих прекрасных, умных президентов, а тот, кто был до него, провальный президент», — сказала специалист.

Она добавила, что несмотря на то, что Трамп — личность сложная и успешная, у него есть примитивные удовольствия, например, возвеличиваться за счет других.

Накануне стало известно, что Трамп заменил портрет Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме на фото устройства, которое автоматически ставит подпись бывшего президента. Кадры с изменениями опубликовала помощница действующего американского лидера Марго Мартин в соцсети Х.

Трамп часто выступает с критикой в адрес Байдена, называя его худшим президентом США в истории.

Ранее фонд Трампа начал продажу футболок с надписью «папочка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами