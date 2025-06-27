Фонд Трампа начал продажу футболок с надписью «папочка»

Фонд, занимающийся сбором средств для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, начал продажу футболок с надписью «папочка». Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

Согласно информации издания, фонд разослал электронные письма с предложением заказать оранжевую футболку с изображением Дональда Трампа и надписью «папочка» (Daddy).

В электронных письмах содержалась подпись: «Когда президентом был Байден, весь мир над нами смеялся. <...> Но благодаря вашему любимому президенту (то есть мне!) [Трампу] нас снова уважают».

Комментируя заявление американского лидера на пресс-конференции 25 июня, в котором Трамп сравнил отношения между Ираном и Израилем с «двумя детьми, дерущимися во дворе», генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал его «папочкой». Позже он заявил, что его слова о «папочке» во время беседы с президентом США Дональдом Трампом были вырваны из контекста и не касались самого американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что генсек НАТО Рютте любит его.