На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фонд Трампа начал продажу футболок с надписью «папочка»

NYP: фонд Трампа продает футболки с надписью «папочка» и портретом президента
close
Official Trump Daddy

Фонд, занимающийся сбором средств для предвыборной кампании президента США Дональда Трампа, начал продажу футболок с надписью «папочка». Об этом сообщила газета The New York Post (NYP).

Согласно информации издания, фонд разослал электронные письма с предложением заказать оранжевую футболку с изображением Дональда Трампа и надписью «папочка» (Daddy).

В электронных письмах содержалась подпись: «Когда президентом был Байден, весь мир над нами смеялся. <...> Но благодаря вашему любимому президенту (то есть мне!) [Трампу] нас снова уважают».

Комментируя заявление американского лидера на пресс-конференции 25 июня, в котором Трамп сравнил отношения между Ираном и Израилем с «двумя детьми, дерущимися во дворе», генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал его «папочкой». Позже он заявил, что его слова о «папочке» во время беседы с президентом США Дональдом Трампом были вырваны из контекста и не касались самого американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что генсек НАТО Рютте любит его.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами