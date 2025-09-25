На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина и Еврокомиссия продлили соглашение о транспортном безвизе

Украина и ЕК продлили соглашение о транспортном безвизе до марта 2027 года
David Mdzinarishvili/Reuters

Вице-премьер по вопросам реконструкции, министр по вопросам развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что страна договорилась с Европейской комиссией (ЕК) о либерализации грузовых перевозок до марта 2027 года. Об этом сообщает агентство УНН.

«Сегодня мы договорились с Европейской комиссией о продлении соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев — как минимум до марта 2027 года», — сказал Кулеба.

По данным агентства, в соответствии с соглашением украинские и европейские перевозчики смогут и дальше выполнять двусторонние и транзитные рейсы без необходимости получать специальные разрешения.

Соглашение о «транспортном безвизе» Украина и Евросоюз заключили в июне 2022 года.

19 августа глава Евросовета Антониу Кошта по итогам виртуального саммита ЕС заявил, что Евросоюз хочет совместно с США предоставить Украине гарантии, аналогичные пятой статье договора НАТО о коллективной безопасности. Она означает, что вооруженное нападение на одну из стран альянса рассматривается как нападение на весь альянс.

Кошта отметил, что украинская армия «должна стать первой линией» европейской обороны. В связи с этим Брюссель должен увеличить военную помощь Украине, а также обеспечить бойцов Вооруженных сил Украины должной подготовкой.

Ранее в Испании предрекли ЕС будущее «энергетической колонии» США.

