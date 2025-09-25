Мерц назвал способ борьбы с «нарушениями воздушного пространства» НАТО

Североатлантическому альянсу необходимо «эффективное сдерживание» России из-за якобы нарушений воздушного пространства стран-членов блока. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает агентство Reuters.

«Мы не позволим этим атакам продолжаться», — подчеркнул он.

Как передает агентство, Мерц заявил, что считает позицию НАТО по этому вопросу «абсолютно правильной».

По данным Reuters, альянс предупредил Россию во вторник, что будет использовать «все необходимые военные и невоенные инструменты» для самозащиты.

До этого посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что, если страна НАТО решит сбить российский самолет при якобы нарушении им воздушного пространства, между Североатлантическим альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт.

Он также напомнил, что самолеты страны альянса нередко входят в воздушное пространство России, но их пока ни разу не сбивали.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что считает правильным сбитие российских истребителей, залетающих в воздушное пространство стран НАТО.

Ранее сообщалось, что Польша может принять закон, разрешающий сбивать дроны над Украиной.