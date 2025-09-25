Трамп и Орбан созвонились на фоне призыва США к Венгрии отказаться от нефти РФ

Президент США Дональд Трамп и венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвонились после призыва американского лидера к Венгрии отказаться от российской нефти. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации говорится, что лидеры двух государств обсудили энергетику, военный конфликт на Украине, а также мировую экономику и тарифы. Других подробностей разговора Трампа и Орбана не приводится.

23 сентября американский лидер на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что рассчитывает, что Венгрия откажется от закупки российской нефти. Трамп пообещал лично обсудить это с Виктором Орбаном и выразил надежду, что венгерский премьер-министр согласится на его требование.

25 сентября руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что отказ от российского газа сильно ударит по экономике страны, которая при таком раскладе лишится порядка $10 млрд и потеряет свыше 4% ВВП. Он отметил, что США не могут гарантировать Венгрии энергетическую безопасность в случае прекращения поставок российских энергоносителей.

Ранее Каллас высказалась о санкциях против стран Европы, закупающих энергоресурсы России.