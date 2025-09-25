«Коррупционная схема»: политолог объяснил тайную переписку фон дер Ляйен с Макроном

Новый скандал с удаленной перепиской главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен с президентом Франции Эммануэлем Макроном может быть связан с коррупцией. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Сергей Маркелов.

«Вот у нее как бы там все нормально, ее лоббисты получают денежки от тайных или нетайных переписок. То есть обычная, нормальная в европейском варианте коррупционная схема», — подчеркнул он.

По словам Маркелова, важен сам факт того, что глава Еврокомиссии удалила переписку с французским президентом. На этом фоне отходит на второй план содержание сообщений, считает эксперт.

«Самое главное, что она ее стерла, это несолидно в ее статусе», — отметил Маркелов.

При этом эксперт все же предположил, что удаленные сообщения могли свидетельствовать о махинациях, похожих на историю стертой переписки фон дер Ляйен с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла по вопросу закупки вакцин.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах.

Обвинения против главы ЕК выдвинула газета The New York Times. Представители издания утверждали, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой она согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС более чем на €30 млрд. Глава ЕК отказала журналистам в публикации этих СМС-сообщений, из-за чего вызвала подозрения в недостаточной прозрачности в переговорах о закупке вакцин.

25 сентября депутат Европейского парламента от Венгрии Кинга Гал заявила, что европейский омбудсмен начал расследование секретной переписки Ляйен с Макроном по поводу сделки Евросоюза с МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной Америки).

Ранее фон дер Ляйен оценила возможность своей отставки.