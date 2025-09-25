Дания заявила о «гибридных атаках» на свою территорию из-за БПЛА

Дания якобы столкнулась с «гибридными атаками» на свою территорию из-за появления беспилотников над аэропортами днями ранее. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, передает Reuters.

«Поульсен назвал эти вторжения «гибридными атаками», направленными на распространение страха, но заявил, что не знает, кто за ними стоит», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Дания рассматривает вопрос обращения к статье 4 основополагающего договора НАТО после того, как в результате налетов беспилотников были ненадолго закрыты два ее аэропорта и пострадали военные объекты в регионе Западная Ютландия.

До этого Эстония из-за якобы вторжения истребителей РФ обратилась к союзникам по статье 4 Устава альянса, которая предполагает проведение консультаций в случае, если, по мнению какой-либо страны — члена НАТО, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

Ранее российский летчик объяснил, почему инцидент с МиГ-31 в Эстонии – провокация Запада.