Политолог объяснил, почему Токаев вынужден встречаться с Зеленским

Политолог Владимир Киреев в интервью Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю встречу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с украинским лидером Зеленским в Нью-Йорке.

Эксперт обратил внимание, что разделение в казахстанском обществе по поводу конфликта на Украине заметно: часть жителей поддерживает Россию как защитника от западного давления, а другая — солидарна с Киевом.

Что касается политики, по его словам, Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Западом. Токаев хочет сделать республику страной глобального уровня, а не жестко привязанной к локальным союзам. Однако и с Россией Астана не хотела бы портить отношения, поскольку при таком раскладе страна многое потеряет, считает политолог.

«Казахстан старается лавировать между большим треугольником — Россией, Китаем и западными странами. Сегодня при сближении России и Китая Казахстан остается партнером России, но активно развивает глубокие связи с Украиной, Турцией и даже с Великобританией», — сказал Киреев.

23 сентября Токаев провел встречу с украинским коллегой на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Казахстана высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта. Зеленский рассказал, что они также обсуждали торгово-экономическое сотрудничество и интерес казахстанского бизнеса к восстановлению Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Казахстан отказался быть посредником в конфликте между Россией и Украиной.