Украину заподозрили в подготовке к войне с соседним Приднестровьем

Военблогер Подоляка: Украина готовится к конфликту с Приднестровьем
Maksym Kishka/Reuters

Украина готовится к войне с соседним Приднестровьем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

Эксперт пришел к такому выводу, проанализировав выступление украинского лидера Владимира Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Они явно проводят рекогносцировку местности (в том числе и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся», — отметил Подоляка.

Блогер дополнил публикацию списком с именами сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и офицеров украинской военной разведки, которые были направлены в Молдавию. По мнению эксперта, такая активность Киева может свидетельствовать о его подготовке к вооруженному конфликту с Приднестровьем. При этом он выразил уверенность, что боевые действия начнутся только с разрешения Кишинева и Европейского союза (ЕС).

Зеленский выступил на заседании Генассамблеи ООН 24 сентября. Украинский лидер произносил речь при полупустом зале — многие места, включая первые ряды, были не заняты. Комментируя ситуацию, журналист кремлевского пула Александр Юнашев отметил, что в зале присутствовали только сам Зеленский и «десяток тех, кто играл в пасьянс на ноутбуках».

Ранее в Молдавии призвали выдворить российские войска из Приднестровья.

