Турция отправила в Литву самолет в знак солидарности НАТО

Bloomberg: Турция отправила в Литву самолет ДРЛО для обнаружения беспилотников
AP

Турция отправила в Литву самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), способный фиксировать низколетящие беспилотники и другие объекты в небе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По словам собеседников агентства, самолет находится в воздушном пространстве Литвы с 22 сентября и завершит свою миссию 25 сентября. В публикации говорится, что это стало «жестом солидарности» Турции с другими странами НАТО. По этому поводу турецкое министерство обороны не давало официальных комментариев.

По информации из открытых источников, на вооружении Военно-воздушных сил (ВВС) Турции находится четыре самолета ДРЛО, получивших обозначение E-7T Peace Eagle.

До этого газета El País сообщила, что глава минобороны Литвы Довиле Шакалене попросила испанскую коллегу Маргариту Роблес оставить в республике восемь истребителей Eurofighter, которые могли бы сбивать неизвестные беспилотники в случае нарушения воздушного пространства страны. Литовский министр подчеркнула, что «остановить российскую агрессию можно только силой». Роблес отнеслась к этой просьбе крайне осторожно, поскольку любая оплошность может спровоцировать эскалацию отношений с Москвой, отмечается в статье.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что ЕС уязвим для атак БПЛА из-за больших дыр в обороне.

