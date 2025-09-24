На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В минобороны Литвы обратились к Испании с просьбой сбивать беспилотники

Глава МО Литвы Шакалене попросила Испанию сбивать БПЛА истребителями
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Министр обороны Литвы Довиле попросила испанскую коллегу Маргариту Роблес сбивать неизвестные беспилотники с помощью истребителей Eurofighter в случае нарушения воздушного пространства страны. Ее слова приводит газета El País.

«Литовский министр попросила Роблес оставить в своей стране восемь истребителей и 150 военнослужащих — временно представляющих 190 человек, с добавлением самолета А400М для дозаправки в воздухе, — которые составляют отряд «Вилкас»», — говорится в статье.

По словам литовского министра, «остановить российскую агрессию можно только силой». В ответ на это Роблес отнеслась к просьбе крайне осторожно, потому что оплошность может спровоцировать эскалацию отношений с Москвой.

Помимо этого, Довиле поблагодарила испанских военных за их работу и добавила, что с ними можно чувствовать себя в безопасности.

До этого сообщалось, что самолет, на борту которого была Роблес, столкнулся с навигационными проблемами, когда пролетал над Калининградом. Как утверждается в статье, проблемы с GPS у воздушного судна возникли во время полета в Литву для встречи с Шакалене. Других подробностей произошедшего не сообщается.

Ранее Трамп с иронией отозвался на сообщения о неполадках с самолетом фон дер Ляйен.

