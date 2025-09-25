Эрдоган бросил шутку в адрес Макрона

Эрдоган потроллил Макрона во время короткого общения в штаб-квартире ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потроллил французского коллегу Эммануэля Макрона во время короткого общения в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Об этом сообщает RT в Telegram-канале.

Эрдоган поприветствовал Макрона, тот спросил у турецкого коллеги, как дела.

На встречный вопрос президент Франции ответил, что у него все хорошо.

«Значит, бывают времена, когда у него все хорошо», — добавил Эрдоган.

Еще один забавный случай произошел между президентами Франции и Турции в мае этого года во время саммита Европейского политического сообщества в Албании. В соцсетях распространились кадры, на которых Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану, они обменялись рукопожатиями. Когда президент Франции хотел убрать руку, французский лидер неожиданно схватил его за средний палец и длительное время не отпускал. Судя по видео, политики разошлись на позитивной ноте.

Ранее в Нью-Йорке полиция задержала автомобиль Эрдогана вслед за Макроном.