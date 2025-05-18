«Дальше пошла игра»: зачем Эрдоган 13 секунд сжимал средний палец Макрона

В Албании турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган унизил французского коллегу Эммануэля Макрона, заявил политик Флориан Филиппо. Эрдоган схватил Макрона за палец и не отпускал, не давая ему занять лидирующую позицию в их диалоге. Норвежский профессор Гленн Дизен считает, что Макрону было не по себе. Мировые СМИ пишут, что французский президент попытался установить психологическое превосходство, но проиграл в этой борьбе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган схватил и долго держал французского лидера Эммануэля Макрона за палец во время саммита Европейского политического сообщества в Албании.

В соцсетях распространились кадры, на которых Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану. Турецкий лидер обеими руками пожал правую руку французского президента. Когда Макрон хотел убрать руку, Эрдоган неожиданно схватил его за средний палец и не отпускал. В это время они общались еще с двумя участниками саммита, вероятно, это были переводчики президентов. Локтем руки, которую удерживал Эрдоган, Макрон облокотился о спинку стула. Через 13 секунд ему удалось выдернуть палец. Тогда он положил эту руку на стул и обхватил спинку. При этом снова пожал правую руку Макрона. Судя по видео, лидеры разошлись на позитивной ноте. Они оба улыбались, Эрдоган похлопал Макрона по руке.

Турецкий портал SonDakika пишет, что Макрон пытался установить психологическое превосходство, поэтому и положил свою руку на ладонь Эрдогана во время рукопожатия. Турецкий лидер же не позволил этому случиться, поэтому и схватил коллегу за палец. Жест Эрдогана расценили как «сильное послание, переданное посредством дипломатического языка тела». Турецкий телеканал TRT Haber назвал произошедшую ситуацию армрестлингом.

Эрдоган показал власть

Специалист по этикету и деловому протоколу Надежда Коломацкая в беседе со «Звездой» пояснила, что Макрон жестом попытался показать покровительственную позицию и поставить себя выше собеседника:

«Когда Макрон второй рукой убирает руку Эрдогана, говорит о том, что он хотел выровнять, уйти в положение паритета. Дальше пошла игра. Эрдоган взял за палец, тем самым удерживая, показывая свою власть, свою властную и доминирующую позицию».

По словам Коломацкой, Эрдоган завершил разговор доминирующей позицией. Однако эксперт подчеркнула, что подобные жесты не декларируют какие-либо политические настроения.

Реакция на инцидент

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети X написал, что Эрдоган унизил Макрона:

«Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!»

«Эрдоган держит палец Макрона, которому явно не по себе. Не уверен, как можно интерпретировать происходящее», — написал в соцсети Х профессор Гленн Дизен из Университета Юго-Восточной Норвегии.

«Макрон не похож ни на президента, ни на лидера ядерной державы. Из-за его фокусов — то с женой, то с пакетиками в поезде — его перестали всерьез воспринимать. Европа превратилась в карикатурную субстанцию, а Эрдоган еще мечтал о вступлении Турции в ЕС. Эрдоган показал свое отношение ко всему ЕС, куда его — серьезного человека — не пускают», — сказал депутат Госдумы Андрей Колесник News.ru.

«Это салфетка, чтобы сморкаться»: Елисейский дворец объяснил «секретный пакетик» Макрона 10 мая AP опубликовало кадры из купе поезда, на котором члены «коалиции желающих»... 12 мая 12:05

Макрон часто физически взаимодействует с мировыми лидерами. Так, он трогал за колено американского лидера Дональда Трампа и целовал в щеку президента Украины Владимира Зеленского.