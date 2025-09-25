Появились подробности о мерах ЕС в отношении российских туристов

EUObserver: ЕС не будет вводить официальные ограничения против туристов из РФ

Российские туристы могут продолжать приезжать в страны Европейского союза, несмотря на планируемые санкции против туристического сектора. Об этом сообщил портал EUObserver со ссылкой на дипломатов.

Тем не менее Еврокомиссия намерена опубликовать новую «стратегию» в отношении российских туристов, приезжающих в ЕС, к концу 2025 года, рассказал собеседник портала. Ожидается, что это будет «более мягкий, необязательный документ» по сравнению с пакетами антироссийских санкций.

19 сентября Еврокомиссия (ЕК) утвердила содержание нового пакета антироссийских санкций. В 19-й по счету список вошли, в том числе меры, против платежной системы «Мир» и ограничения, затрагивающие энергетический сектор России.

22 сентября портал EUObserver сообщил, что новые рестрикции против России также подразумевают ограничения в сфере туризма. При этом не уточняется, о чем именно идет речь.

Ранее глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель выразил сожаление, что ЕС приходится вводить очередные антироссийские санкции.