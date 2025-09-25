На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, во сколько обошелся австрийскому бюджету однодневный визит Зеленского

Австрия потратила на однодневный визит Зеленского €463 тысячи
true
true
true
close
Leonhard Foeger/Reuters

Однодневный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в июне в Вену обошелся бюджету Австрии в €463 тыс. Об этом сообщает украинский ресурс «Останній бастіон» («Последний бастион»).

Благодаря запросу, который австрийская оппозиция направила в парламент страны, стало известно, что общая сумма расходов на визит Зеленского составила €463 тыс., из которых свыше €103 тыс. пришлось дополнительно искать в последний момент. Такие расходы являются рекордными для столь короткого визита. В славящейся своей бережливостью Австрии подобные траты выглядели вызовом здравому смыслу.

В расходы на визит Зеленского, в частности, вошли, кортеж из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, патрулировавшие в воздухе несколько вертолетов, охранявшие резиденцию 500 полицейских. Лишь аренда одного бронированного лимузина стоила более €15 тыс. Кроме того, семинар с участием супруги украинского президента Елены Зеленской обошелся еще в €21 тыс.

18 июня австрийский политик назвал визит Зеленского в Австрию «унижением» для страны.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали заявившего о коррупции в окружении Зеленского журналиста.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами