Однодневный официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в июне в Вену обошелся бюджету Австрии в €463 тыс. Об этом сообщает украинский ресурс «Останній бастіон» («Последний бастион»).

Благодаря запросу, который австрийская оппозиция направила в парламент страны, стало известно, что общая сумма расходов на визит Зеленского составила €463 тыс., из которых свыше €103 тыс. пришлось дополнительно искать в последний момент. Такие расходы являются рекордными для столь короткого визита. В славящейся своей бережливостью Австрии подобные траты выглядели вызовом здравому смыслу.

В расходы на визит Зеленского, в частности, вошли, кортеж из 33 автомобилей и 16 мотоциклов, патрулировавшие в воздухе несколько вертолетов, охранявшие резиденцию 500 полицейских. Лишь аренда одного бронированного лимузина стоила более €15 тыс. Кроме того, семинар с участием супруги украинского президента Елены Зеленской обошелся еще в €21 тыс.

18 июня австрийский политик назвал визит Зеленского в Австрию «унижением» для страны.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали заявившего о коррупции в окружении Зеленского журналиста.