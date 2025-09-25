Захарова прокомментировала видео с пророссийскими бюллетенями в Молдавии

Захарова о пророссийских бюллетенях в Молдавии: надеюсь, медведи подкинули

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала данные о готовых бюллетенях с голосованием за оппозиционный блок Молдавии, который считают пророссийским. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее румынское МВД выложило видео с бюллетенями, в которых стоит отметка голосования за оппозиционный блок.

«Надеюсь, рядом обнаружены и следы медведей, которые их подкинули», — сказала Захарова.

Парламентские выборы в республике пройдут 28 октября. Президент Молдавии Майя Санду обвиняет Россию в попытке повлиять на голосование.

По ее словам, Москва расширила свое вмешательство в молдавские выборы, включив в него избирателей из числа диаспоры, и использует священников РПЦ для распространения пропаганды. Она также обвинила Россию в разжигании беспорядков в тюрьмах с помощью задержанных пророссийских политических деятелей.

Кроме того, Санду считает, что РФ хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

Ранее в Молдавии задержали 74 человека по делу о подготовке беспорядков.