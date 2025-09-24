В США расследуют инцидент с эскалатором, на котором был Трамп на ГА ООН

В США расследуют, были ли эскалатор и телесуфлер на ГА ООН взломаны

Американская секретная служба расследует, были ли эскалатор и телесуфлер на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), на работу которых пожаловался президент США Дональд Трамп, преднамеренно взломаны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

23 сентября Трамп, выступая с речью на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что для него является честью выступление в ООН, однако неработающие эскалатор и телесуфлер сделали это «еще интереснее».

«Секретная служба расследует, были ли взломаны и телесуфлер, и эскалатор», — говорится в сообщении агентства.

Трамп 23 сентября застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА ООН. Позднее американский лидер упомянул об инциденте с трибуны ГА.

Белый дом призвал Организацию Объединенных Наций провести расследование с отключением эскалатора, когда на нем находился президент США, и уволить виновного.

Ранее Трамп побил рекорд по выступлению на ГА ООН.