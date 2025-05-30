На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Канадский журналист рассказал о цензуре материалов о Донбассе в западных СМИ

Журналист Репортерфай: западные СМИ блокировали материалы о ситуации в Донбассе
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Западные СМИ подвергали цензуре и блокировали материалы о ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил канадский участник пресс-тура в Донбасс в рамках проекта «Иностранные журналисты за Россию» Алекс Репортерфай.

«Доминирующий западный нарратив часто опускает эти человеческие истории, вместо этого представляя одностороннюю, политизированную версию событий», — сказал журналист.

Репортерфай добавил, что в Донбассе он увидел совсем другую ситуацию, чем ту, что транслировали западные СМИ. В частности, по его словам, Россия показала свое желание восстановить нормальную жизнь для населения региона.

В марте специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что американские СМИ предвзяты при освещении конфликта на Украине. Он отметил, что своими решениями журналисты обеспечивают информационную блокировку, которая не позволяет американцам понять полную картину ситуации.

Ранее военный эксперт оценил статью в западных СМИ о 1000 российских дронов в день.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами