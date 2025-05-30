Западные СМИ подвергали цензуре и блокировали материалы о ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил канадский участник пресс-тура в Донбасс в рамках проекта «Иностранные журналисты за Россию» Алекс Репортерфай.

«Доминирующий западный нарратив часто опускает эти человеческие истории, вместо этого представляя одностороннюю, политизированную версию событий», — сказал журналист.

Репортерфай добавил, что в Донбассе он увидел совсем другую ситуацию, чем ту, что транслировали западные СМИ. В частности, по его словам, Россия показала свое желание восстановить нормальную жизнь для населения региона.

В марте специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что американские СМИ предвзяты при освещении конфликта на Украине. Он отметил, что своими решениями журналисты обеспечивают информационную блокировку, которая не позволяет американцам понять полную картину ситуации.

Ранее военный эксперт оценил статью в западных СМИ о 1000 российских дронов в день.