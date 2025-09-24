ЛДПР предложила бесплатно выдавать россиянам землю после 10 лет брака

Фракция ЛДПР предлагает расширить перечень граждан, имеющих право на бесплатное получение в собственность земельных участков, в закон предлагается добавить супружеские пары, состоящие в официальном браке не менее 10 лет и имеющие минимум одного ребенка. Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму 23 сентября 2025 года.

«Для ЛДПР поддержка русских семей, института брака — это инвестиция в будущее страны. Мы добиваемся, чтобы государство создавало все условия для их стабильной и достойной жизни. Будет крепкая семья — будет сильная Россия. А для этого немаловажно, где папы, мамы и их детишки будут жить», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, в России имеется 20 млн гектаров заброшенных пахотных земель, без людей остались 25 тысяч населенных пунктов из 65 тысяч. Если заселить эти территории «трудолюбивыми и честными русскими людьми», то вместо развития в стране немногих мегаполисов, появится возможность развивать всю территорию страны.

«Россия больше, чем Москва! К тому же, такая практика станет дополнительным стимулом для сохранения брака и, как следствие, повышения рождаемости», — добавил политик.

Выдаваемая земля, по мнению главы ЛДПР, должна быть обеспечена всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Земельный участок, кроме того, должен быть собственностью всех членов семьи в равных долях, подытожил Слуцкий.

В августе экономист Анатолий Никитин сообщал «Газете.Ru», что в России с большой долей вероятности в ближайшие два-три года примут закон о бесплатной выдаче земли семейным парам с ребенком после десяти лет брака.

Ранее более 800 семей участников спецоперации получили земельные участки в российском регионе.