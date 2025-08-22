На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат оценил вероятность бесплатной выдачи земли россиянам после 10 лет брака

Депутат Никитин допустил бесплатную выдачу земли россиянам после 10 лет брака
Shutterstock/FOTOGRIN

В России с большой долей вероятности в ближайшие два-три года примут закон о бесплатной выдаче земли семейным парам с ребенком после десяти лет брака, спрогнозировал для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«Законодатели считают, что такая мера поможет укрепить институт семьи и снизить число разводов. В условиях демографических вызовов это предложение выглядит своевременным и социально ориентированным. Вероятность реализации сценария в ближайшие два-три года оцениваю как высокую. У государства уже есть опыт работы с подобными программами — в частности, с инициативой «дальневосточного гектара». Подобные меры не должны ограничиваться только выделением земли. Важно обеспечить сопутствующую инфраструктуру: дороги, доступ к образованию, медицине, транспорту. Один из принятых шагов — закон о бесплатном проезде по платным автодорогам для многодетных семей», — отметил Никитин.

По его словам, это решение способствует снижению транспортных затрат, экономии времени и повышению доступности внутри страны, особенно на таких ключевых направлениях, как трассы М4 «Дон» и М12 «Восток».

Никитин уверен, что комплексный подход — вот что действительно поможет укрепить семейные ценности. Доступ к земле, качественная инфраструктура, поддержка при воспитании детей, справедливая алиментная система — все это должно стать частью последовательной государственной политики, подчеркнул депутат.

Поддержка семей с детьми — это инвестиция в будущее страны, и государство обязано создавать для них условия для стабильной и достойной жизни, заключил Никитин.

Депутаты от ЛДПР 8 июля предложили бесплатно выдавать земельные участки супружеским парам после десяти лет брака, если у них есть ребенок. Законопроект направлен в правительство.

Ранее более 800 семей участников спецоперации получили земельные участки в российском регионе.

