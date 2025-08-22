Депутат оценил вероятность бесплатной выдачи земли россиянам после 10 лет брака

В России с большой долей вероятности в ближайшие два-три года примут закон о бесплатной выдаче земли семейным парам с ребенком после десяти лет брака, спрогнозировал для «Газеты.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«Законодатели считают, что такая мера поможет укрепить институт семьи и снизить число разводов. В условиях демографических вызовов это предложение выглядит своевременным и социально ориентированным. Вероятность реализации сценария в ближайшие два-три года оцениваю как высокую. У государства уже есть опыт работы с подобными программами — в частности, с инициативой «дальневосточного гектара». Подобные меры не должны ограничиваться только выделением земли. Важно обеспечить сопутствующую инфраструктуру: дороги, доступ к образованию, медицине, транспорту. Один из принятых шагов — закон о бесплатном проезде по платным автодорогам для многодетных семей», — отметил Никитин.

По его словам, это решение способствует снижению транспортных затрат, экономии времени и повышению доступности внутри страны, особенно на таких ключевых направлениях, как трассы М4 «Дон» и М12 «Восток».

Никитин уверен, что комплексный подход — вот что действительно поможет укрепить семейные ценности. Доступ к земле, качественная инфраструктура, поддержка при воспитании детей, справедливая алиментная система — все это должно стать частью последовательной государственной политики, подчеркнул депутат.

Поддержка семей с детьми — это инвестиция в будущее страны, и государство обязано создавать для них условия для стабильной и достойной жизни, заключил Никитин.

Депутаты от ЛДПР 8 июля предложили бесплатно выдавать земельные участки супружеским парам после десяти лет брака, если у них есть ребенок. Законопроект направлен в правительство.

Ранее более 800 семей участников спецоперации получили земельные участки в российском регионе.