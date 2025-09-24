Захарова прокомментировала призыв главы ЕК к КНР использовать свое влияние на РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна обратиться к Великобритании, чтобы она призвала Украину сесть за стол переговоров с Россией. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала встречу Ляйен встречу с премьер-министром Китая Ли Цяном, в ходе которой она попросила Пекин использовать свое влияние на РФ, чтобы призвать ее к переговорам.

Она отметила, что российская сторона сидела за столом переговоров еще весной 2022 года.

«Может, лучше Урсуле поговорить с Лондоном, чтобы там «использовали влияние» и «побудили Банковую сесть за стол переговоров и не ёрзать»? Хотя кто в Лондоне её будет слушать», — написала Захарова.

23 сентября американский президент Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщил, что Вашингтон готов ввести против России «серьезные пошлины», если она не согласится на завершение украинского конфликта.

Он также заявил, что Украина рано или поздно сможет вернуться к своим «изначальным границам».

Ранее в Кремле ответили на вопрос о связи заявлений Трампа с приостановкой переговоров.