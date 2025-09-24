На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Словакии высказались о вкладе Трампа в переговоры по Украине

Глава МИД Словакии Бланар: без Трампа переговоры по Украине не случились бы
true
true
true
close
Jeenah Moon/Reuters

Глава МИД Словакии Юрай Бланар по итогам встречи на Генеральной ассамблее (ГА) ООН с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что без президента США Дональда Трампа переговоры по украинскому кризису не начались бы, так как страны Евросоюза (ЕС) ничего не делают. Его слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, российско-украинский конфликт не имеет военного решения, поэтому необходимо прибегнуть к дипломатическим усилиям.

«Если бы не Трамп, мирные переговоры никогда бы не начались», — подчеркнул он.

Бланар добавил, что ЕС был сформирован, основываясь на идее мира. Однако в ходе конфликта на территории Украины европейские страны не сделали ничего, заключил он.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона признательна Дональду Трампу за перевод процесса по украинскому кризису в мирное русло. По словам представителя Кремля, европейская партия войны «сохраняет свой основной тренд» на резкие заявления, что ярко контрастирует с подходом к урегулированию как президента России Владимира Путина, так и американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что хочет завершить украинский конфликт «очень быстро»‎.

