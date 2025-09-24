Профайлер заявил, что Макрон «смеялся сквозь слезы» в разговоре с Трампом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нелегко дался инцидент с остановкой кортежа в Нью-Йорке: политик испытал сильный стресс, который изо всех сил пытался скрыть за напускной веселостью. Об этом в беседе с aif.ru заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

«Уже во время разговора с Трампом видно, что он нервно смеется. <...> У него там был смех сквозь слезы. Там заметен и стресс и попытки сдержать гнев. Он буквально пытался натянуть улыбку», — считает эксперт.

По его словам, когда Макрон шел и разговаривал по телефону, его тело приняло неестественную позу, при которой голова оказалась вдавлена в плечи. Анищенко напомнил, что обычно президент Франции старается держать спину ровно, а плечи — расправленными.

23 сентября полиция остановила в Нью-Йорке автомобиль Макрона для проезда кортежа президента США Дональда Трампа. Президент Франции, заблокированный полицией, позвонил Трампу, но долго ждать не стал и пытался пешком добраться до посольства Франции. Улица была разблокирована лишь для пешеходов, поэтому Макрон продолжил разговор с американским лидером прямо на улице.

Позднее в аналогичной ситуации оказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Макрон назвал Трампу условие получения Нобелевской премии мира.